Excuses producent Monster Hunter na boycot China

In de film maakt een personage een woordgrap die volgens critici verwijst naar een kinderrijmpje waarin gesuggereerd wordt dat Chinezen en Japanners vies zijn. Dat leidde tot ophef op het sociale medium Weibo, waarop de Chinese filmautoriteit besloot dat de film niet langer mocht draaien.

„Het was absoluut niet onze intentie om mensen met een Chinese achtergrond te discrimineren, beledigen of anderszins ongemakkelijk te laten voelen”, aldus producent Constantin Films zondag. „We hebben geluisterd naar de reactie van het Chinese publiek en hebben de uitspraak die tot dit onbedoelde misverstand heeft geleid verwijderd.”

Volgens The Wrap gingen analisten ervan uit dat Monster Hunter, van regisseur Paul W.S. Anderson met zijn echtgenote Milla Jovovich in de hoofdrol, dit weekend zo’n 16 tot 18 miljoen dollar zou opleveren in China. De teller stond op 5,3 miljoen toen de film zaterdag uit de bioscopen werd verwijderd. Het is nog niet duidelijk of de excuses van de producenten ervoor hebben gezorgd dat die beslissing wordt teruggedraaid.