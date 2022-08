Britney Spears doet boekje open over familie en curatorschap in video

Volgens Britney kreeg ze ’talloze aanbiedingen’ om tegen betaling haar verhaal te doen, maar ging ze hier niet op in. „Ik denk niet dat het relevant is, betaald worden om je verhaal te doen”, meent de zangeres. „Ik vind het een beetje onnozel. Ik heb aanbiedingen gehad van Oprah en zo veel anderen, voor zo veel geld, het is krankzinnig. Maar ik wil dat allemaal niet. Voor mij gaat dit verder dan een simpel interview geven.”

De 40-jarige Amerikaanse, die jarenlang onder curatorschap van haar vader stond en pas vorig jaar ’vrij’ werd gelaten, vertelt daarom zelf over al haar problemen. Hoewel ze de video op haar eigen kanaal heeft verwijderd, is deze nog wel op andere kanalen te zien.

In haar audiobericht spreekt Britney onder meer over de angst die ze heeft voor het oordeel van anderen. Naar eigen zeggen voelt ze zich nu „zelfverzekerder” om open over haar ervaringen te vertellen en doet ze dat ook om anderen te helpen. „Als je net zo’n gekke introvert als ik bent die zich de hele tijd alleen voelt, en je hebt behoefte aan een verhaal om je niet alleen te laten voelen, weet dan dat mijn leven verre van makkelijk is geweest en dat je niet alleen bent.”