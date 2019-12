Ⓒ ANP

Prins William en Catherine leerden elkaar kennen op de Universiteit van St Andrews in Schotland en hoewel William van koninklijke bloede is, moest ook hij zijn beste beentje voorzetten om indruk te maken op de brunette. ’Liefde gaat door de maag’ moet hij hebben gedacht en dus dook hij de keuken in om haar voor zich te winnen.