Lowlands annuleert 160-koppig Noord Nederlands Orkest door uitloop Stromae: ’Over de rooie’

„Enorm balen, in de eerste plaats natuurlijk voor hunzelf. Ze zouden met 160 mensen deze kant op komen. Ze waren er nog niet, maar het blijft vervelend”, laat een woordvoerder van Lowlands zondag weten aan het ANP. „Het is bij mijn weten de eerste keer dat we een optreden hebben moeten annuleren omdat de opbouw van een andere act teveel is uitgelopen.”

Over wat er precies uitliep vannacht doet het festival geen uitspraken. De woordvoerder van Lowlands kan wel zeggen dat het opbouwen van een headliner in het algemeen veel tijd kost. „Zo’n headliner als Stromae komt met een enorme productie waardoor er al ’s nachts begonnen wordt met het voorbereiden daarvan. Het neemt soms wel acht uur in beslag. Dat kan niet overdag want dan zit er steeds een uurtje tussen de optredens en dat hebben de andere acts nodig voor hun opbouw.”

Teleurstelling

Vanwege de opgelopen vertraging was er dus niet meer voldoende tijd voor het Noord Nederlands Orkest om op te bouwen. Het NNO laat weten het besluit jammer te vinden. „Enorm balen natuurlijk, wat hadden we graag opgetreden!”, schrijft het orkest zondag op Instagram. Tegenover de Leeuwarder Courant is artistiek leider Marcel Mandos meer uitgesproken: ,,We zijn er gewoon uitgegooid. Ik ben flabbergasted, teleurgesteld, behoorlijk over de rooie. Onbegrijpelijk.”

Ook op sociale media reageren mensen teleurgesteld. Bezoekers van het driedaagse festival in Biddinghuizen laten weten uitgekeken te hebben naar het eerste optreden van de zondag in de Alpha-tent, de grootste tent van het festival.

Op de laatste dag van Lowlands zijn zondag behalve van de Belgische Stromae, ook optredens te zien van Froukje, Burna Boy, Caribou en James Blake.