Toch geen vervolg op serie De Kinderen van Ruinerwold

In De Kinderen van Ruinerwold vertellen broers Edino, Israël en Shin en zus Mar Jan over hun jeugd bij vader Gert Jan. Jarenlang woonden ze met negen broers en zussen in het geheim en ongeregistreerd in een boerderij in Ruinerwold, onder streng regime van hun vader. Vorig jaar won de serie de Gouden Televizier Ring. In de nieuwe reeks zouden de kinderen laten zien hoe het nu met hen gaat.

„Zij hebben succes gehad met de documentaire en willen mensen graag laten zien hoe het nu met ons gaat”, zegt Edino in Veronica Superguide over het voorstel van BnnVara om een vervolgserie te maken. De opnames voor de serie waren volgens Edino echter behoorlijk ingrijpend. „We hadden een duidelijk doel met de documentaire, maar niet met een nieuwe serie. Dan wordt het een soort reallifesoap en dat voelt niet ok.”

De opnames voor het nieuwe seizoen waren wel al begonnen, maar zijn inmiddels gestaakt. Volgens Edino is de nieuwe reeks ’niet genoeg reden om weer ons hele leven op z’n kop te zetten’.