Temptation-Sidney weer verliefd

Midden september maakte Demi bekend dat zij en Sidney niet meer samen zijn. Kort daarop verscheen er een filmpje van Demi, waarin zij Sidney betrapte terwijl hij met een ander meisje in bed lag.

Inmiddels heeft Sidney weer een nieuwe vriendin. De relatie werd openbaar gemaakt doordat zijn nieuwe liefde Rowan Bakkum, in haar bio op Instagram de naam van Sidney zette met een hartje. Of dit ook de dame is waarmee Demi haar ex betrapte is niet duidelijk.

Ⓒ Instagram