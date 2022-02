Premium Het beste van De Telegraaf

Ondanks ophef publiek vooral lyrisch na Super Bowl: ’Beste Halftime show ooit’

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

De grote helden uit de jaren negentig, die anno 2022 het publiek uit hun dak laten gaan tijdens de pauzeshow van de Super Bowl: Eminem, Dr Dre, Mary J. Blige en Snoop Dogg. Ⓒ Getty Images

De Super Bowl is elk jaar weer een spraakmakend gebeuren, dat niet alleen de gemoederen in de VS bezighoudt. Wie er wint, is daarbij niet eens het allerbelangrijkst (de Los Angeles Rams). Nee, wat er gebeurt in de beroemde Halftime Show, wie er op het podium staan, hoe zij optreden en welke andere beroemde gasten er zijn en hoe zij het grote publiek tegen de haren in strijken; dat is daags na het grote gebeuren vooral onderwerp van gesprek.