William en Harry fel: ’Wij zijn vrienden’

De verklaring komt voorafgaand aan een gesprek tussen de prinsen, hun vader Charles en koningin Elizabeth. Daarin wordt de toekomstige rol van prins Harry en zijn echtgenote Meghan besproken. Deze kondigden afgelopen week aan een minder prominente rol in de koninklijke familie te ambiëren. Sindsdien wordt er hevig gespeculeerd over tal van vetes binnen de koninklijke familie.

William en Harry proberen daar nu paal en perk aan te stellen. In hun gezamenlijke verklaring zeggen ze dat er ’ondanks herhaaldelijke ontkenningen’ gespeculeerd wordt over spanningen in de relatie tussen de twee. „Voor broers die zich ernstige zorgen maken over geestelijke gezondheidszorg is het oplaaiende taalgebruik aanstootgevend en mogelijk beschadigend.”

’Te snel getrouwd’

In het Times-artikel wordt geschreven dat Harry verbolgen is over het feit dat hij ’constant op zijn nummer wordt gezet’ door zijn oudere broer. Het conflict speelt al langere tijd, nog van voor het huwelijk van Harry en Meghan in mei 2018. William zou zijn broer onder andere hebben verweten overhaast te trouwen. In een eerder bericht in The Sunday Times zou William zijn jongere broer hebben herinnerd aan de woorden van hun moeder Diana, die zelf vond te snel voor een huwelijk te hebben gekozen.

In het Times-bericht gaan de beschuldigingen verder. ’In een vroeg stadium hebben ze (William en Kate, JvM) besloten dat ze hen (Harry en Meghan, JvM) op hun nummer zouden zetten en hen opzij zouden schuiven.’ Het is vooral Meghan die genoeg heeft van deze beledigingen. ’Dit is belachelijk’, zo wordt haar reactie beschreven. ’Waarom zou iemand hiermee instemmen.’

Blauwdruk

Op maandagmiddag vindt er koninklijk topoverleg plaats op Sandringham, het landgoed van de koninklijke familie in Norfolk. Daarbij zijn naast de vier vertegenwoordigers van de koninklijke familie alleen hun persoonlijke secretarissen aanwezig. Het is de bedoeling om een blauwdruk te formuleren voor de rol van leden van de koninklijke familie die niet direct in aanmerking komen voor troonsopvolging.

Bekijk ook: Crisisoverleg in kleinste kring

Het is een misvatting om te denken dat dit het gevolg is van de ogenschijnlijk zonder overdreven veel overleg uitgegeven verklaring van Harry en Meghan vorige week. Ook kroonprins Charles aast al langer op het uitdunnen van de uitgebreide koninklijke familie. Daardoor zou het voor tal van prinsen en prinsessen veel eenvoudiger worden om maatschappelijke functies te accepteren. Dat is op dit moment vrijwel onmogelijk.