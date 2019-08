Maastricht en Rotterdam moeten weer aan de slag voor Songfestival

De selectiecommissie - bestaande uit de NPO, NOS en AVROTROS - had naar aanleiding van wat Maastricht en Rotterdam allemaal voor het liedjesspektakel in petto hebben en de werkbezoeken nog wat aanvullende vragen. „Denk bijvoorbeeld aan hoe het zit met bepaalde vergunningen of het programma van de side events”, aldus een woordvoerder van het MECC, de locatie waar het songfestival in Maastricht zal plaatsvinden als het daar neerstrijkt. De zegsman van de gemeente Rotterdam, die Ahoy voordraagt als locatie, kan verder geen inhoudelijke details geven over de aanvullingen op het bidbook, maar bevestigt „de laatste puntjes op de i te zetten.”

Advies

Op basis van de gepresenteerde bidbooks en werkbezoeken aan de steden geeft de selectiecommissie een advies aan de European Broadcast Union (EBU). Half augustus moet bekend worden of songfestivalfans volgend jaar mei in Maastricht of in Rotterdam gaan bivakkeren.

Vorige maand probeerden ook Utrecht, Arnhem en Den Bosch het Eurovisiesongfestival 2020 binnen te halen. Die drie steden vielen af omdat het bid van Maastricht en Rotterdam sterker was vanwege onder meer de voorgestelde accommodaties en de financiële bijdrage die de steden willen leveren.

Duncan Laurence werd maandag al in Maastricht gespot om een promotiefilmpje op te nemen. De songfestivalwinnaar reist ook naar Rotterdam in opdracht van de AVROTROS. Wat de rol van de zanger precies is, is nog niet duidelijk.