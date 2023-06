Acteur Cuba Gooding Jr. treft schikking in verkrachtingszaak

Acteur Cuba Gooding Jr. heeft een schikking getroffen in de verkrachtingszaak die tegen hem was aangespannen. Dat werd volgens Amerikaanse media dinsdag duidelijk vlak voor de zaak in New York zou beginnen. Details over de schikking zijn niet bekendgemaakt.