Hagelslag? Nee, een rattenfamilie in het plafond

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

John Williams raakt nog steeds in schock om wat hij ziet. Ⓒ RTL

Als je denkt dat je het na veertien seizoenen met 150 gezinnen Help mijn man is een klusser allemaal wel hebt gezien, dan heb je het goed mis. Het kan allemaal nog veel erger aldus presentator John Williams. „We dachten dat er allemaal hagelslag uit het dak naar beneden kwam, maar het was rattenpoep.”