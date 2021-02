Goedele Liekens over kankerbehandeling: ’Het leven is nog niet afgelopen’

Sinds Goedele Liekens begin november via een bericht op sociale media vertelde huidkanker te hebben, hield ze zich lange tijd stil. Speciaal voor Wereldkankerdag maakte ze echter een uitzondering. „Het is een zure appel waar ik moet doorbijten”, vertelde ze op de Vlaamse radiozender Joe. „Maar het leven is nog niet afgelopen voor mij. Ik heb veel hoop in onze medische wereld.”

Vermoeid

Zodra de kanker werd ontdekt is de vlek meteen verwijderd. Ook een operatie volgde, maar de kankercellen waren al uitgezaaid naar haar klieren. Om ook die cellen aan te pakken, volgt ze ’een doelgerichte chemo’. „Elke dag neem ik mijn medicatie in poedervorm. Ik heb heel wat bijwerkingen, maar ze zijn gelukkig niet levensbedreigend. Ik ben gigantisch vermoeid. Het is zelfs zo erg dat ik vind dat ze er een andere naam mogen voor uitvinden. Mensen die mij kennen, weten dat ik altijd al een stuiterbal ben geweest en dat ik niet zomaar eventjes zal gaan liggen. Nu kan ik niet anders. Er zijn ook dagen dat ik erg misselijk ben en koorts heb. Alles went uiteindelijk, maar ik moet me er letterlijk én figuurlijk bij neerleggen.”

Gelukkig voor Goedele staat ze er niet alleen voor. Haar dochters Merel en Céleste hebben de zorg voor hun moeder op zich genomen. „Ze spreken onderling af wie er wat gaat doen. Ik word goed verwend door hen.”

Dodelijk

Over de toekomst durft ze nog niet al te veel te zeggen. „Dat weet niemand op voorhand, dat is ook het typische aan huidkanker. Ik was er te laat bij dus daarom nog eens een warme oproep voor iedereen: laat tijdig vreemde huidvlekjes nakijken. Huidkanker is nog steeds de meest dodelijke van alle kankers. Als het vlekje eenmaal in je huid is gekropen, is het kwaad geschied”, waarschuwt ze. „Maar voor mij is het nog niet gedaan hoor, jullie zijn nog niet van mij af”, sluit ze lachend af.