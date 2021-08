Zweedse media gaan los op ’scheurende’ koning op snelweg

De Zweedse koning Carl Gustaf XVI Ⓒ ANP/HH

Volgens het blad Svensk Damtidning heeft koning Carl Gustaf van Zweden onlangs veel te hard gereden toen hij op weg was naar het eiland Öland. Dat heeft een ooggetuige verteld. De vorst zou zeker met 125 kilometer per uur over de snelweg hebben geraasd.