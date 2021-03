Acteurs nemen album op voor verjaardag koningin Elizabeth

Op het album staat muziek geschreven door Debbie Wiseman, die muziek schreef voor tientallen films en voor haar bijdrage aan de muziekindustrie in 2018 onderscheiden werd door de koningin . Mirren (Prime Suspect, The Audience, Gosford Park) en Lewis (Homeland, Band of Brothers) vertellen en zingen ’het verhaal van Groot-Brittannië’. Dat doen ze aan de hand van twaalf monarchen, van Willem de Veroveraar tot Elizabeth, die sinds 1952 op de troon zit.

Mnoemt het een ’privilege’ dat ze aan de plaat mee mocht werken. In 2007 won zij een Oscar - en nog vele andere prijzen - voor haar vertolking van Elizabeth in de film The Queen.

Het album wordt in juni verwacht, als Elizabeth haar verjaardag officieel viert. Haar echte verjaardag is op 21 april, maar omdat het dan nog erg koud kan zijn, viert ze het vaak pas op de tweede zaterdag in juni.