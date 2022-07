Johan Derksen: ’Renze speelt een rol die hem niet ligt’

In de YouTube-serie Koffie met, een online rubriek van Vandaag Inside, vertelt Johan vanuit zijn werkkamer dat hij door allerlei praktische problemen – zoals de wachtrijen op Schiphol, volgeboekte treinen, lange files en stakingen bij luchtvaartmaatschappijen – deze zomer niet op vakantie gaat. Daardoor heeft wel tijd om radioprogramma’s te maken en de Nederlandse praatprogramma’s op de voet te volgen. En dan blijkt dat Johan zich nogal ergert aan Renze Klamer, die sinds begin deze maand zijn eigen talkshow heeft op RTL 4.

„Ik heb niks tegen Renze, hoor”, zegt Johan. „Het lijkt mij ook een heel aardige jongen. Maar hij laat zich geweldig opnaaien door zijn redactie. Want je kunt in dat programma af en toe horen en zien dat het niet de Renze is zoals hij karakterologisch in elkaar zit.”

Wie we dan wel zien? „Een opgefokte Renze, die dan plotseling – voor de kijkcijfers – heel harde en venijnige interviews probeert te houden. En dat kan Wilfred (Genee, red.) heel goed, maar Renze beheerst dat niet. Vriendelijke Renze speelt dan plotseling een rol die hem niet ligt. En dat is heel ongemakkelijk om naar te kijken.”