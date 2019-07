Anouk Smulders dolblij: zus weer thuis

„Mijn zus is ontslagen uit het ziekenhuis!!!! Weer een enorme mijlpaal! Gas erop sis!”, zo schrijft Anouk. Op Instagram plaatst ze verder een filmpje waarop ze in een doktersoutfit We Are Family zingt.

Anouk liet onlangs al weten de tijd na de transplantatie zenuwslopend te vinden. „Elke dag de angst, als er maar geen infectie of virus overheen komt. Binnen komen in haar kamer, hopen dat je een sprankje vooruitgang ziet, weggaan, huilen in de parkeergarage... want ja weer gedag zeggen...... wat een f...ing rollercoaster.”