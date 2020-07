Beckham-bruiloft van 3,5 MILJOEN

„Ik heb mijn soulmate ten huwelijk gevraagd en ze zei ja”, deelde Brooklyn vorige week, kort na het moment suprême, op sociale media. Ⓒ Getty Images

In eigen land was het WESLEY SNEIJDER die zijn YOLANTHE op een ongekende, Italiaanse bruiloft trakteerde. Het kon niet op toen de voetballer, toen ster van Inter, in Castelnuovo Berardenga zijn jawoord gaf aan de actrice voor wie hij een jaar eerder was gevallen. Het staat wel vast dat SYLVIE MEIS dit event niet gaat overtreffen met haar bruiloft in Florence, waarvoor in het superdeluxe en exclusieve Villa Cora ’maar’ twintig mensen zijn uitgenodigd.