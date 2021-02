Tieners gevangen in tijdlus

Mark (Kyle Allen) en Margaret (Kathryn Newton) zitten vast in de tijd.

RECENSIE - Als we in The map of tiny perfect things kennismaken met de 17-jarige Mark (Kyle Harris), lijkt zijn leven te verlopen als een perfect uitgevoerde choreografie. Steeds is hij nét op tijd om voordeeltjes te halen, voorbijgangers voor onfortuinlijkheden te behoeden of een leuk meisje dat zoekend om zich heen kijkt ongevraagd de juiste weg te wijzen.