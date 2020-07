’Kanye weigert Kims smeekbedes om contact’

Nadat Kanye op Twitter van alles over zijn schoonfamilie had geroepen, suggereerde dat Kim was vreemdgegaan met rapper Meek Mill en aangaf al twee jaar te willen scheiden, kwam Kim voor hem op. Ze liet weten op social media dat wat Kanye zegt door zijn bipolaire stoornis, soms niet ’in overeenstemming is met zijn bedoelingen’.

Ze wil dan ook dolgraag met haar echtgenoot praten en zou smeken om naar Kanye toe te komen, die zich heeft teruggetrokken op zijn zwaar afgeschermde boerderij. Maar Kanye heeft daar geen trek in, volgens de bronnen. Hij negeert haar telefoontjes en wijst haar verzoekenaf. Over zijn mentale toestand wil hij al helemaal niet met haar praten. „Er is maar zeer weinig contact en ze hebben elkaar helemaal niet meer gezien.”