Goldband trad op bij Amsterdams corps, maar distantieerde zich van speech

Digitale Noorderslag en uitreiking Popprijs

Leuk is anders, maar door de huidige coronamaatregelen zat er voor Eurosonic Noorderslag niets anders op dan opnieuw een digitale editie van het showcasefestival te organiseren. Het verschil met vorig jaar is dat morgen tenminste weer een Popprijs wordt vergeven in Groningen.