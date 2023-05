Premium Het beste van De Telegraaf

Filmrecensie ’War pony’ toont de rafelrandjes van het leven in Pine Ridge Reservaat

— Wat: film, drama — Regie: Gina Gammell, Riley Keough — Met: Jojo Bapteise Whiting, LaDainian Crazy Thunder

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

Bill (Jojo Bapteise Whiting) in ’War Pony’.

Het leven in het Pine Ridge Reservaat in South Dakota heeft veel rafelrandjes. Armoede, werkeloosheid. drugsgebruik en criminaliteit gaan er hand-in-hand, maar daarnaast heerst er gemeenschapszin en is er verbondenheid met het land. War pony vertelt het verhaal van de 12-jarige Matho en de pakweg tien jaar oudere Bill: Oglala Dakota jongens die hier met vallen en opstaan hun eigen weg proberen te vinden.