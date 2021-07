Nieuwe documentairereeks over prinses Diana geeft tijdgeest weer

Diana en Charles bij het Live aid -concert in Wembley. Met achter hen de wereldberoemde artiesten David Bowie, Roger Taylor en Brian May van Queen. Ⓒ Foto Dave Hogan / EO

Dat prinses Diana deze maand haar zestigste verjaardag zou hebben gevierd, is aanleiding voor een nieuwe documentairereeks. Het drieluik Diana’s decades, aangekocht door de EO als Blauw bloed-special, bestrijkt de jaren 70, 80 en 90. Presentator Jeroen Snel is aangesteld als voice-over: „De documentaire gaat niet over Diana alleen, maar ook over onszelf.”