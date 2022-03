Dít is de Mol van 2022: ’Ik voel mij tien kilo lichter’

„Ik voel mij tien kilo lichter”, was de eerste reactie van Everon na de onthulling. De drie finalisten van Wie is de Mol? stonden incognito op het balkon van de Rode Hoed in Amsterdam, waar de uitzending plaatsvond. Daar deed hij eindelijk zijn masker af.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Zijn doel was gaan voor de de laagste pot ooit, en dat is gelukt. Met het Mol-zijn van Everon is er 5000 euro uit de pot gegaan en daarmee is het laagste geldbedrag in de geschiedenis van 22 seizoenen van Wie is de Mol? een feit: 8056 euro. De acteur wist in de eerste aflevering een vrijstelling van Glen Faria te krijgen, waarbij het mingeld hoorde.

Een half jaar na dato hoorden Fresia en Kim-Lian de uitslag van hun finaletest. Fresia had 34 van de veertig vragen goed, Kim-Lian ook! Maar Fresia was vijftig seconden sneller met haar antwoorden. De prijzenpot geeft ze aan het goede doel. Een deel van het bedrag gaat naar Favela Street Foundation, de organisatie van Rocky Hehakaija, die vorig seizoen Wie is de Mol? won.

Nadat het laatste spel was gespeeld en de finaletest gemaakt, zat het erop voor het drietal. In Albanië werd tijdens een gemaskerd bal de identiteit van de Mol al bekendgemaakt. Alle deelnemers van dit seizoen waren daarbij aanwezig. Wie de winnend en wie de verliezend finalist zou zijn, werd zaterdagavond tijdens de uitzending duidelijk.

Er werd eerst uitgebreid teruggeblikt met de acht afvallers. Suzanne Klemann, die als eerste het spel moest verlaten, ving de anderen op. Iedereen werd uitgenodigd voor het bal door de Mol, niemand vloog eerder terug naar Nederland.

Fresia werd door Molloten het meest verdacht, Kim-Lian het minst. Laatstgenoemde haalde het meeste geld op. Dat haar ogen te zien waren achter het masker in een promo voor dit seizoen van Wie is de Mol? was dus geen gigantische hint, zoals in het begin werd gedacht.