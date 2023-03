Peter Pannekoek noemt Eva Jinek ’een laffe tak’

Harm Edens en Peter Pannekoek waren te gast om te praten over het 43e seizoen van het satirische programma, dat al bijna dertig jaar op televisie te zien is. Pannekoek bekende dat er één BN’er is die al meerdere malen gevraagd was, maar elke keer weigerde. „Een laffe tak!”, noemde hij Jinek, om wie het dus ging.

„Je bent toch altijd op vakantie, dus kom gewoon”, voegde Edens daaraan toe. De twee grappenmakers suggereerden dat zij ergens in het najaar langs kan komen, als Jinek bevallen is van haar tweede kindje. „Ik zal er over nadenken”, beloofde Jinek uiteindelijk.

Het nieuwe seizoen van DWHN gaat donderdag van start.