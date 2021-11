Henk Westbroek mag toch niet gratis winkelen bij Albert Heijn: ’Heel jammer’

„Het is heel jammer”, zegt Westbroek in de uitzending. Volgens de zanger zag het concern te veel haken en ogen aan het plan. Zo was het kiezen van een geschikt tijdstip een probleem evenals het feit dat hij mogelijk te veel chocoladeletters zou meenemen waardoor de desbetreffende winkel met een tekort zou komen te zitten, zegt Westbroek.

Maandag nog had de Utrechtse zanger met de supermarktketen afgesproken dat hij een minuut gratis mocht komen winkelen voor de Voedselbank. Dit als tegemoetkoming nadat het concern ongevraagd een variant had gemaakt op Sinterklaas wie kent hem niet, de hit die Westbroek in 1987 met zijn band Het Goede Doel scoorde.

Behalve de minuut gratis winkelen had Westbroek ook gevraagd of Albert Heijn 5000 euro naar De Voedselbank kon overmaken. Dat gaat de supermarktketen volgens Westbroek nu alsnog doen.