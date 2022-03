Premium Het beste van De Telegraaf

Filmrecensie ’Drive my car’ ongrijpbaar ontroerende roadmovie

— Wat: drama — Regie: Ryûsuke Hamaguchi — Met: Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura, Masaki Okada

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

Theatermaker Kafuku (Hidetoshi Nishijima) laat zich in zijn eigen auto rondrijden door de jonge Misaki (Tôko Miura). Ⓒ PR

„Ik wil vanavond graag met je praten” zegt de vrouw van theaterregisseur Yûsuke Kafuku vlak voor hij vertrekt. Het gesprek zal nooit worden gevoerd: bij zijn thuiskomst is Oto buiten bewustzijn, niet veel later overlijdt zij aan de gevolgen van een hersenbloeding. Twee jaar later zien we haar man in het voor vier Oscars genomineerde Drive my car nog altijd worstelen met vragen, schuldgevoelens en woede over haar ontrouw.