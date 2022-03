Premium Het beste van De Telegraaf

Tegenpolen samen in het theater Sjors van der Panne laat tranen rijkelijk vloeien

Door Colette Boegman Kopieer naar clipboard

De een is een spontane spring-in-het-veld met een musicalachtergrond en een druk sociaal leven, de ander komt uit de muziekwereld, is ingetogen, graag alleen en soms wat zwaar op de hand. In alle opzichten zijn Tommie Christiaan (36) en Sjors van der Panne (42) absolute tegenpolen. Van der Panne: „Toen Tommie mij belde en vroeg: ’Zullen we samen het theater ingaan?’, zei ik: ’Dit is een belachelijk combinatie, dus laten we het gewoon doen!’”