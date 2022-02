John Mayer opnieuw besmet met corona en stelt shows uit

„Dit is een tegenvaller voor iedereen, zowel de band als crew en natuurlijk de fans.” De zanger heeft al bekendgemaakt op welk moment de vier afgelaste shows worden ingehaald. Dat doet hij begin mei. „Als we weer uitgerust zijn, zullen we alles geven wat we hebben.”

Het is de tweede keer dit jaar dat Mayer positief test op het coronavirus. „Het is de vraag die boven ieders hoofd hangt, inclusief het mijne”, schrijft hij. „Hoe kan het dat ik in twee maanden twee keer positief test?” Begin januari liep de zanger voor het eerst corona op. Toen had hij milde klachten. Dit keer heeft hij meer last. „Ik heb het behoorlijk te pakken.”