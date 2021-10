Cher klaagt weduwe van Sonny aan voor miljoen dollar

Cher zegt dat Mary Bono de huwelijksovereenkomst uit 1978 tussen haar en Salvatore heeft geschonden. Hierin zou het stel volgens de zangeres ’instemmen met een gelijke verdeling van gemeenschappelijk bezit’, dus ook alles rondom hun muziek en de opbrengsten hiervan.

In de jaren 60 vormden Cher en ’Sonny’, zoals Salvatore zichzelf noemde, een succesvol zangduo genaamd Sonny & Cher. Het zou onder andere om opbrengsten van de hits I got you babe en The beat goes on gaan.

Mary Bono heeft nog niet op de ophef gereageerd, aldus Rolling Stone.