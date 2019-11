Solange Knowles gaat scheiden

„Elf jaar geleden ontmoette ik een fantastische man die alles in mijn leven heeft veranderd. Eerder dit jaar zijn we uit elkaar gegaan”, schreef Solange in een lang bericht op Instagram. Ze onthult niet waarom de het huwelijk is stukgelopen, maar schrijft wel dat ze de afgelopen twee jaar een fysieke en spirituele verandering heeft doorgemaakt.

De zangeres en de muziekvideoregisseur gaven elkaar in november 2014 het jawoord in New Orleans. Beyoncé en Jay-Z en hun dochtertje Blue Ivy waren drie van de ruim honderd gasten. Het was het tweede huwelijk van Solange. In 2004 stapte ze op 17-jarige leeftijd in het huwelijksbootje met Daniel Smith, een paar maanden voor de geboorte van hun zoon.