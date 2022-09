Amerikaanse jazzlegende Pharoah Sanders (81) overleden

Sanders kreeg in de jaren zestig bekendheid door zijn samenwerking met Sun Ra – die zijn oorspronkelijke voornaam Farrell veranderde in Pharoah – en door toe te treden tot de band van vernieuwer John Coltrane. Hij ontwikkelde zich tot een sleutelfiguur binnen de spirituele jazz en zette dat na de dood van saxofonist Coltrane in 1967 voort met onder anderen diens vrouw, pianiste en harpiste Alice Coltrane.

„We zijn totaal van slag om mee te moeten delen dat Pharoah Sanders is overleden. Hij stierf vredig in het bijzijn van zijn geliefde familieleden en vrienden in Los Angeles”, aldus de verklaring van de platenfirma op Twitter.