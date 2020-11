Albert Verlinde zegt sorry tegen Connie Witteman: ’Het was nooit mijn bedoeling’

Connie deelde zondag een video op Instagram waarin ze zich kritisch uitliet over de coronamaatregelen, waarop Albert zei dat hij haar ’door het trappenhuis’ wilde trekken. De oud-zangeres liet daarop weten aangifte te doen tegen haar buurman.

In Shownieuws maakte Albert dinsdagavond zijn excuses voor deze uitspraak. Hij baalt dat Connie zich door zijn uitlatingen bedreigd voelt. Ook liet hij weten geen trek te hebben in een slechte verstandhouding met zijn buurvrouw. „Om die redenen zeg ik dat dit nooit mijn bedoeling geweest is. Als dat zoveel angst gezaaid heeft, dan zeg ik sorry tegen mijn buurvrouw.”

Albert hoopt op betere tijden met Connie. „Ik hoop oprecht dat we elkaar tegenkomen. Op het moment dat ze me een appje stuurt, gaan we met elkaar een drankje doen.”