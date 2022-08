Netflix aangeklaagd om serie Inventing Anna

Rachel DeLoache Williams, die in Inventing Anna wordt gespeeld door actrice Katie Lowes, vindt dat Netflix haar „opzettelijk” heeft neergezet als „een hebzuchtig, snobistisch, ontrouw, oneerlijk, laf, manipulatief en opportunistisch persoon”. Haar advocaat, Alexander Rufus-Isaacs, licht toe dat Williams wel naar de rechter moest omdat haar echte naam in de serie wordt gebruikt. „Ze wordt afgeschilderd als een vreselijk persoon, en dat is ze niet.”

Inventing Anna gaat over het waargebeurde verhaal van Delvey die in 2013 op 22-jarige leeftijd naar New York trok en zich voordeed als een rijke erfgename, terwijl ze in werkelijkheid een dochter was van Russische immigranten in Duitsland zonder rijkdom. Ze wist alles en iedereen om haar vinger te winden en vertelde dat ze een trustfonds ter waarde van 67 miljoen op haar naam had staan. Zonder te betalen at ze in de meest luxe restaurants, sliep ze in de duurste hotels en wist ze zelfs een privévliegtuig te gebruiken.