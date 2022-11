Premium Het beste van De Telegraaf

Zus Edsilia Rombley in datingshow: ’Hysterisch!’

Door Patricia Cortie

Je zingt drie duetten samen met vrijgezellen die je nog nooit hebt gezien. Met als doel: slaat de vonk over? Dat is in het kort de formule van het nieuwe ’Liedje op het eerste gezicht’, gepresenteerd door Edsilia Rombley en Wendy van Dijk. „Wat willen we meer dan de liefde?” zegt Rombley, wier eigen zus haar opwachting maakt in de datingshow.