Premium Het beste van De Telegraaf

Meghan en Harry Buigen voor oma, nazi-uniform en tranen bij Diana Docu Harry en Meghan: de opmerkelijkste momenten

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

De nieuwe en langverwachte documentaire over prins Harry en Meghan gaat ongetwijfeld de Britse krantenkoppen domineren. Ⓒ Netflix

Na ruim twee jaar wachten, was donderdagochtend eindelijk het moment daar. De eerste drie afleveringen van de zesdelige Netflix-documentaire over het leven van prins Harry en Meghan staat online. Voor de echt smeuïge details moeten we naar alle waarschijnlijkheid geduld hebben tot volgende week, maar halverwege kan worden geconcludeerd dat de Britse tabloids weer genoeg voer hebben om vooruit te kunnen.