Gijs Staverman denkt al na over huwelijk

„We weten wel ongeveer wat we gaan doen”, laat Gijs weten aan BuzzE. „We gaan het in ieder geval op een mooie manier aankleden en hebben daar allerlei ideeën over.”

Of de datum al is geprikt, laat Gijs nog in het midden. „Of het in 2020 gebeurd? Who knows...”, zegt de radiomaker geheimzinnig. „We zijn heel trots op elkaar en wat er verder allemaal gaat gebeuren, ik zou zeggen: volg mijn Instagram.”

Gijs en Cher maakten begin december bekend dat ze gaan trouwen. De 53-jarige radiocoryfee plaatste toen op Instagram een foto waar hij zijn toekomstige vrouw zoent in Las Vegas. Het tweetal is ruim drie jaar samen.