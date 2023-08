OM seponeert smaadaangifte Gordon tegen Evert Santegoeds

De zaak is geseponeerd omdat Santegoeds „een journalist is en een journalist moet te allen tijde kritisch en onafhankelijk kunnen zijn. Strafrecht is terughoudend”, vertelt de woordvoerder. Ook telt het voor het OM mee dat „de aangever een en ander over zijn relatie zelf in de buitenwereld heeft gebracht. Het is dus geen privédomein maar een publieke zaak. Dan geldt de vrijheid van meningsuiting.”

Daarnaast vindt het OM dat „voor het overgrote deel vaststaat dat het geen uitingen zijn van smaad en laster. Het gaat niet over een bepaald concreet feit, maar is algemeen en te onbepaald.”

Privégesprekken

In juni deed Gordon aangifte tegen Santegoeds wegens het delen van privégesprekken tussen Gordon en zijn ex-vriend Gavin in de Privé. Hij had volgens de Talpa-presentator „geen enkele rekening” gehouden met de „privacy” van Gordon. Daarom beschuldigde Gordon hem van smaad en laster.

„De bedreigingen en kwetsende opmerkingen die volgden na publicatie hebben mij aan de rand van de afgrond gebracht”, stelde Gordon, die in april bekendmaakte dat hij en Gavin uit elkaar waren na een relatie van een aantal maanden.

Woensdagmiddag was Santegoeds nog niet op de hoogte van de seponering. „Maar justitie is goed bezig met de sterren. Zowel gisteren als vandaag.” Daarmee verwijst de hoofdredacteur naar acteur Thijs Römer, die dinsdag werd veroordeeld tot een gevangenisstraf wegens het uitwisselen van seksuele berichten en foto’s met minderjarige meisjes.