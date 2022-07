Harry Styles gebroken na aanslag Kopenhagen

„Mijn hart is gebroken en ik voel mee met de mensen van Kopenhagen. Ik hou van deze stad”, schrijft Styles op Twitter. „De mensen zijn zo warm en vol liefde. Ik ben gebroken, vanwege alle slachtoffers, hun families en iedereen die geraakt is. Het spijt me dat we niet samen konden zijn. Let alsjeblieft een beetje op elkaar.”

Styles zou zondagavond optreden in de Royal Arena, die vlakbij het winkelcentrum ligt waar de schietpartij plaatsvond. Het uitverkochte concert was nog niet begonnen toen het geweld begon. Mensen die al in de concertzaal aanwezig waren, werden door de politie naar buiten geleid.

De 22-jarige schutter is aangehouden, maakte de lokale politie later op zondag bekend.