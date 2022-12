Zorgen om Simon Cowell: ’Wat is er met zijn gezicht gebeurd?’

Twitteraars maken zich grote zorgen over Cowell. Er wordt gespeculeerd dat het Britse jurylid (63) diverse cosmetische ingrepen heeft laten doen. „Wat is er met zijn gezicht gebeurd?”, is de algemene teneur. Cowell heeft de beelden inmiddels verwijderd. Mogelijk zijn de beelden gedeepfaket, schrijven Twitteraars.

Cowell heeft nog niet op de ophef gereageerd.