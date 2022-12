Jane Fonda na drie jaar terug in Washington met klimaatprotest

Het Hollywood-icoon, die later deze maand 85 jaar oud wordt, werd in 2019 voor de vijfde keer opgepakt bij de laatste maal dat ze met haar beweging op Freedom Plaza demonstreerde. Daarna bleven de Fire Drill Fridays, zoals het protest heet, uit.

Fonda voert, gekleed in het rood, actie in samenwerking met Greenpeace en andere Amerikaanse milieuorganisaties. Ze wil vooral Amerikaanse politici bewegen tot het nemen van maatregelen die mens en milieu beschermen en verder voor meer bewustzijn voor de gevaren van klimaatopwarming.

De Oscar-winnares is al ruim een halve eeuw politiek actief. Ze was een van de bekendste activisten tegen de oorlog in Vietnam in de jaren zeventig. In die tijd bekritiseerden veel conservatieve Amerikanen haar als ’Hanoi Jane’.

Fonda hoorde afgelopen september van haar artsen dat ze aan kanker in het lymfestelsel lijdt. Op Instagram schreef de 84-jarige Amerikaanse dat ze inmiddels zes maanden chemotherapie ondergaat en dat het redelijk goed met haar gaat.