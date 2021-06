Rob de Nijs: ’Ik wil toch nog één keer vlammen!’

Uit handen van een van zijn grootste fans, Frits Spits, mocht Rob de Nijs deze week een gouden plaat in ontvangst nemen voor zijn laatste album ’t Is mooi geweest. Ⓒ Jaap Reedijk

Met een deze week overhandigde gouden plaat voor zijn laatste album ’t Is mooi geweest aan de muur, maakt Rob de Nijs zich op voor zijn slotzang. Nu de showbizz langzaam weer opstart, heeft ook hij plannen weer aan het werk te gaan en met zijn fans een gepast afscheid te vieren in het jaar dat hij tachtig wordt. Hoe dat eruit gaat zien, staat nog niet vast, maar dat Rob ondanks zijn ziekte nog niet is afgeschreven maakt hij – ingeënt en monter – duidelijk…