Persoonlijke spullen Betty White onder de hamer

Onder de te veilen items bevinden zich onder meer haar trouwring, een setstoel met haar naam erop en een iconische paarse jurk uit Golden Girls. Daarnaast zullen ook door White gewonnen prijzen, scripts, sieraden en huishoudelijke producten uit haar woningen in Brentwood en Carmel per opbod worden verkocht. De veiling Property from the Life and Career of Betty White vindt plaats bij Julien’s Auctions Beverly Hills en zal in totaal drie dagen in beslag nemen.

Betty White stierf vorig jaar op 31 december op 99-jarige leeftijd. Haar overlijden kwam slechts 17 dagen voor haar 100ste verjaardag.