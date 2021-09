Amy Schumer voelt zich ’nieuw mens’ na verwijdering baarmoeder

Ⓒ Getty Images

Amy Schumer is blij dat ze na een zware operatie, waarbij onder meer haar baarmoeder is verwijderd, verlost is van jarenlange pijn. „Ik voel me nu al een nieuw mens”, schrijft de Amerikaanse comédienne en actrice op Instagram.