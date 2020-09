Eva Jinek gewend aan studio zonder publiek: ’Eigenlijk best prettig’

In het begin had de presentatrice er wel moeite mee. „Ik ben gewend dat hier nu geen publiek is, maar in het begin dacht ik: dit gaat niet goed. En dan word je steeds onzekerder en dan durf je steeds minder robuust te presenteren”, onthulde Eva vrijdagavond in haar eigen talkshow.

Inmiddels is ze er helemaal aan gewend. „Gek genoeg vind ik het nu makkelijker om helemaal op te gaan in mijn gasten en helemaal geconcentreerd met mijn gasten bezig te zijn. Ik vind het nu eigenlijk best prettig.”