Regisseur Titanic deed onderzoek naar doodsoorzaak Jack

„We hebben een wetenschappelijk onderzoek gedaan om de boel te kalmeren en dit voor eens en voor altijd de wereld uit te helpen”, zegt Cameron nu. „We hebben sindsdien een grondige forensische analyse gedaan met een onderkoelingsexpert die het vlot uit de film heeft nagemaakt. We gaan iets speciaals doen dat in februari uitkomt.” Het is nog niet duidelijk wat dat is.

De scène is volledig nagemaakt met twee mensen met een zelfde soort lichaam als Jack (Leonardo DiCaprio) en Rose (Kate Winslet). Over hun hele lichaam zijn sensoren geplakt en ze zijn in ijswater gegaan om zo te kijken of beiden zouden hebben overleefd. Camerons conclusie klopt met die van de film: onmogelijk, één van de twee zou slechts overleven.

Mythbusters

„Jack moest dood”, zegt Cameron. „Het is net als Romeo en Julia. Het is een film over liefde, opoffering en sterfelijkheid. De liefde wordt afgemeten aan de opoffering... Misschien moet ik dit na 25 jaar niet meer doen.”

Eerder deed het programma Mythbusters al eens onderzoek naar de, volgens veel kijkers, onnodige dood van Jack. De conclusie van het programma was dat Jack prima naast Rose op het wrakstuk had gepast.