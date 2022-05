Voormalig GTST-ster Oscar Aerts voor derde keer vader geworden

Het jongetje heet Fedja en is maandag geboren. Aerts deelt een zwart-witfoto van zijn drie zoons. De acteur en zijn vrouw Jessica hebben samen al zoons Eli (5) en Seth (2).

Aerts is vooral bekend door zijn rol als Vincent Muller in GTST en Ruut in Vakkenvullers. Hij is op dit moment te zien in de nieuwe film Costa!!, die sinds vorige week in de bioscoop draait.