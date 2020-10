Britse royals steunen hardlopers marathon Londen

In de stromende regen liep Sophie, de vrouw van prins Edward, de eerste 2,5 kilometer mee van een groepje renners die in Windsor startten. Vanwege de coronacrisis wordt in Londen alleen voor de profs een wedstrijd gelopen en moeten de overige deelnemers in hun eigen omgeving lopen.

Prins Harry verraste dit weekend twee Britse marathonlopers in Los Angeles, de stad waar hij met zijn gezin woont. Mark en Chudney Espiritu konden vanwege het coronavirus niet meedoen met de marathon in Londen, die eigenlijk dit weekend zou zijn geweest. Harry sprak met de hardlopers, onder meer over hun liefde voor de sport. Op Instagram verscheen een foto waarop de drie, allemaal een mondkapje dragend, poseren.

„Dit jaar is het helaas niet voor iedereen mogelijk om samen door de straten van Londen te rennen. In plaats daarvan zullen 45.000 hardlopers uit het Verenigd Koninkrijk en 109 landen over de hele wereld de 40e editie op hun eigen manier in hun eigen omgeving lopen”, zegt Harry in een videoboodschap vanuit Los Angeles. „Hoewel we niet persoonlijk samen zullen zijn, zijn we bij elkaar in gedachten. En de vasthoudendheid van hardlopers van over de hele wereld is een herinnering aan onze kracht en gemeenschapszin in deze moeilijke tijden.”

De profs in Londen lopen een circuit van ruim twee kilometer rond St. James’s Park en komen daarbij langs Buckingham Palace. Omdat er ook geen toeschouwers welkom zijn, heeft de organisatie langs de kant van de weg kartonnen borden met publiek neergezet. Onder anderen prins William en koningin Elizabeth ’staan’ langs de route om de lopers aan te moedigen.