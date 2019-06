Henk Westbroek dankbaar voor adoptie na openen beerput Jeugdzorg

Dat schrijft hij op Twitter. „Als ik lees hoe mensonterend wreed het er na de oorlog toeging in de jeugdzorg (waaronder kindertehuizen), dan dank ik God op mijn blote knieën dat ik vanaf dag 1 van mijn bestaan door schatten van mensen geadopteerd ben. Ik mis mijn vader en moeder nog elke dag.”

Henk Westbroek onthulde in 2017 in een interview met Nieuwe Revu zijn biologische moeder ongehuwd zwanger van hem was, wat destijds in de jaren ’50 in een streng katholiek gezin als een grote schande werd gezien. Hij werd geadopteerd door haar zus.

Eén op de tien mensen die sinds de Tweede Wereldoorlog in de Jeugdzorg is verbleven, heeft vaak of zeer vaak te maken gehad met geweld. Dat bleek uit het rapport ’Onvoldoende beschermd’ dat de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg woensdag heeft gepubliceerd.

