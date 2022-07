Barend van Deelen en Eddy Keur in nieuwe NPO 3FM-programmering

Vanaf 12 september zijn Janssen en Speelman van 06.00 tot 09.30 uur te horen met hun programma. Volgens zendermanager Menno de Boer hebben de dj’s zich als duo op de vrijdagavond bewezen en zijn ze klaar voor de volgende stap. „Ze zijn diehard-muziekliefhebbers, hebben waanzinnige chemie en staan met hun programma in het hier en nu”, zegt hij in een verklaring. „Dit is het moment om samen hun ambitie - een eigen ochtendshow - waar te maken.”

Jorien Renkema (Het Betere Werk, van 09.30 tot 12.00 uur) en Timur Perlin (Requestival, van 12.00 tot 13.00 uur) zijn daarna te horen voordat Sander Hoogendoorn nieuw in de middag plaatsneemt. Hij maakt van 13.00 tot 16.00 uur een nieuw programma waar muziek centraal staat.

’Frisser en sneller’

Vanaf 3 oktober is aansluitend op Hoogendoorns programma de verloren zoon Barend van Deelen tot 19.00 uur te horen. De dj vertrok eind 2016 bij 3FM om bij Radio 538 te gaan werken, maar keert vanaf dit najaar dus weer terug. Van maandag tot en met donderdag maakt hij een middagshow die „frisser en sneller is en avontuur in zich heeft”, aldus de zender. Frank van der Lende presenteert aansluitend de vroege avond tot 21.00 uur voordat Sagid Carter de maandag- tot en met donderdagavond afsluit met 3voor12 Radio.

Behalve Van Deelen keert ook Eddy Keur terug in de 3FM-programmering. Hij maakt iedere vrijdag een nieuw programma van 16.00 tot 19.00 uur. Keur was eerder in de jaren tachtig al werkzaam voor NPO 3FM, dat destijds Hilversum 3 en Radio 3 heette. Tot voor kort was Keur te horen op NPO Radio 2, toen hij daar Ruud de Wild verving tijdens zijn afwezigheid.

„Met deze getalenteerde radiomakers hebben we een perfecte flow in de dag te pakken”, aldus zendermanager De Boer. „Ik kijk ontzettend uit naar de nieuwe programma’s en hoe de teams zich de komende tijd gaan ontwikkelen. Ook in het nieuwe radioseizoen blijft 3FM dé zender met een grenzeloze liefde voor muziek die we graag delen met luisteraars.”