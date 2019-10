’Sullige’ petitie levert ’satanisme-serie’ gratis promotie

Er waren echter een paar problemen met de petitie. Er zou namelijk sowieso geen tweede seizoen komen van Good Omens, gebaseerd op het gelijknamige boek van Gaiman en Terry Pratchett uit 1990. Ook was de serie niet te zien op Netflix, maar op Amazon Prime. „Het liet perfect zien dat de mensen die petities tekenen om shows stop te zetten, de show niet zelf kijken - als iemand die betrokken was bij de petitie op enig moment Good Omens had gekeken, dan hadden ze geweten hoe sullig hun actie was”, zei Gaiman.

Gaiman was vooral blij met de gratis promotie die de serie op deze manier kreeg. „Overal ter wereld had je programma’s waarin ze praatten over wat er in de kranten stond, en dan ging het altijd over Good Omens, en dan werd er ook bij gezegd dat het op Amazon Prime draaide en dat het bestond en zei het exact waar mensen heen moesten om het te kijken.”